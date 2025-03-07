До минус 5 градусов ожидается в Тюменской области в праздничные выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Небольшой снег и туман прогнозируют синоптики в Тюменской области в праздничные выходные, 8 и 9 марта. По данным центра Фобос, днем столбики термометров покажут от 5 до 9 градусов, ночью – до минус 15.

В Тюмени 8 марта в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Днем температура воздуха составит 6 градусов мороза, ночью - минус 15, ветер слабый, западного направления.

9 марта дневная температура воздуха составит от 5 до 7 градусов, ночная – до минус 13. Ветер слабый, юго-западный.

В начале следующей недели погода сильно не изменится. 10 и 11 марта возможен небольшой снег и туман. Днем температура воздуха повысится до минус 3, ночью опустится до 13 градусов мороза. 12 марта на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, днем от ноля до минус 2 градусов.

Любовь Голышева