Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по развитию внутреннего туризма

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по развитию внутреннего туризма. За 11 месяцев 2025 года регион посетили 1,7 млн туристов.

Традиционно наибольшее количество туристических поездок приняли Москва (11,3 млн), Краснодарский край (9,0 млн) и Санкт-Петербург (6,5 млн). В десятку лидеров также вошли Московская область (5,2 млн), Республика Татарстан (2,6 млн), Республика Крым (2,4 млн), Свердловская область (2,0 млн), Ставропольский край (1,7 млн), Тюменская (1,7 млн) и Ростовская области (1,6 млн), сообщается на сайте министерства экономического развития Российской Федерации.

В целом по стране, по данным министерства, за 11 месяцев 2025 года число турпоездок по стране достигло 82,9 млн. "Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. - Наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад нашей страны".

Увеличению турпотока, по словам вице-премьера, способствуют инструменты национального проекта "Туризм и гостеприимство".

"Это приближает нас к цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, — обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% и числа турпоездок — до 140 млн", — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Он также представил данные о динамике прошлых лет. В 2021 год россияне совершили 66,5 млн туристических поездок по стране – это на 40% больше, чем в 2020 году. В 2022 году — 73,1 млн (почти на 10% больше, чем в 2021 году), в 2023 году — 83,6 млн (на 14% больше, чем в 2022 году), в 2024 году— 90,1 млн (почти на 8% больше, чем в 2023 году). 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России — тогда их число выросло на 35% по сравнению с 2021 годом.

Особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Карачаево-Черкесская Республика (+135%), Республика Адыгея (+67%), Чукотский автономный округ (+52%), Тверская область (50%) и Еврейская автономная область (38%). Эти цифры, по словам министра экономического развития России Максима Решетникова, свидетельствуют об устойчивое росте интереса граждан России к внутреннему туризму.

"Уже пятый год подряд всё больше россиян выбирают для отдыха нашу страну. Люди открывают для себя Россию, а регионы создают для этого все условия. Наша общая с отраслью и регионами работа в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" даёт конкретный результат. Мы видим, как растут не только традиционные центры притяжения, но и те регионы, которые активно вкладываются в свою туристическую инфраструктуру. Рост на 135% в Карачаево-Черкесии или на 52% на Чукотке — это яркие примеры того, как раскрывается потенциал каждой территории. Туризм становится драйвером развития для всей страны, создает новые рабочие места и бизнесы на местах", — отметил Максим Решетников.