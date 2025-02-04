В Тюменской области растет спрос на оздоровительный туризм

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Оздоровительный отдых, событийный туризм, развитие экотуризма и автотуризма — таковы тренды отрасли, сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова на презентации итогов 2024 года.

"В начале года Агентство стратегических инициатив выпустило исследование, в котором были обозначены тренды за последние несколько лет. Один из них - оздоровительный туризм, интерес к нему отмечает не только АСИ, но и Российский союз туриндустрии, Ассоциация туроператоров России, растет спрос от молодой аудитории. При этом им важен индивидуальный подход", — пояснила Мария Трофимова.

Еще один тренд — автотуризм. В 2024 году Тюменская область попала в пул пилотных регионов по формированию концепции развития автомобильного туризма. В конце года была сформирована внутренняя региональная программа.

"Создана рабочая группа. Вместе с муниципальными образованиями будем работать над созданием новых многофункциональных зон придорожного сервиса, о которых сегодня говорит Министерство экономического развития и Росавтодор. В районе Тобольска обозначены две точки, где мы будем проектировать зоны с помощью фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", — рассказала Мария Трофимова.

По ее мнению, в регионе с комфортным автомобильным сообщением есть все возможности для семейных автопутешествий. В будущем на портале visittyumen.ru появится отдельный раздел, призванный помочь автотуристам спланировать свой отдых.

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

В последние годы начал набирать популярность экотуризм. "Обустроенные локации должны появиться на природе. Пока идет согласование нормативной документации на федеральном уровне и внутри региона", — добавила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Инна Пахомова