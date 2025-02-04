На трассах Тюменской области ожидается гололедица
Общество, 19:17 04 февраля 2025
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Туман, изморозь и гололедицу прогнозируют на дорогах Тюменской области ночью и утром 5, 6 и 7 февраля. На федеральных трассах проводится превентивная обработка. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Водителей просят соблюдать дистанцию, выбирать безопасный скоростной режим, не препятствовать работе дорожной техники.