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Эксперты Росрыболовства обследовали рыбоводные хозяйства Тюменской области

Экономика, 08:42 06 февраля 2025

Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства | Фото: Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства

Эксперты Росрыболовства обследовали рыбоводные хозяйства Тюменской области. Их интересовали производственные мощности ООО "МБМ", Абалакского экспериментального завода, регионального рыбопитомника "Тобольский" в Тобольском и Уватском районах.

Как сообщает Нижнеобское терруправление Росрыболовства, в регионе ведется плановая работа по развитию рыбоводства и увеличению объемов выращивания ценных пород рыб.

В ходе проверки эксперты оценили состояние и количество инкубационного оборудования, необходимого для выращивания личинок сиговых и осетровых пород рыб. Произвели расчет технической мощности по выдерживанию и подращиванию личинок.

Результаты обследования будут использоваться для дальнейшего планирования и развития отрасли рыбоводства в регионе.

В ведомстве подчеркнули, что развитие аквакультуры важно для обеспечения продовольственной безопасности Тюменской области.

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# рыбоводство

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