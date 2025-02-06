Эксперты Росрыболовства обследовали рыбоводные хозяйства Тюменской области

| Фото: Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства | Фото: Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства

Эксперты Росрыболовства обследовали рыбоводные хозяйства Тюменской области. Их интересовали производственные мощности ООО "МБМ", Абалакского экспериментального завода, регионального рыбопитомника "Тобольский" в Тобольском и Уватском районах.

Как сообщает Нижнеобское терруправление Росрыболовства, в регионе ведется плановая работа по развитию рыбоводства и увеличению объемов выращивания ценных пород рыб.

В ходе проверки эксперты оценили состояние и количество инкубационного оборудования, необходимого для выращивания личинок сиговых и осетровых пород рыб. Произвели расчет технической мощности по выдерживанию и подращиванию личинок.

Результаты обследования будут использоваться для дальнейшего планирования и развития отрасли рыбоводства в регионе.

В ведомстве подчеркнули, что развитие аквакультуры важно для обеспечения продовольственной безопасности Тюменской области.