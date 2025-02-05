Тюменские победители конкурса "Студенческий стартап" представили свои инновационные проекты

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

17 победителей конкурса "Студенческий стартап" презентовали первые наработки по своим проектами в ГАУ Северного Зауралья 5 февраля. Послушать их пришли представители Тюменского технопарка.

"У нас в вузе было 40 стартапов, которые стали победителями на всероссийском уровне. Очень жаль, что всего 17 человек прошли начальный сложный путь. Это создание ООО, подписание договоров и планирование работы. Мои слова благодарности вам и вашим наставникам", – сказала ректор университета Елена Бойко.

Молодые исследователи получили по одному миллиону рублей в прошлом году, чтобы внедрить свои проекты в области био- и цифровых технологий, приборостроения и интеллектуальных производственных технологий, креативных индустрий. Так, экспертам сегодня представили препарат на основе рогов северного оленя "Рангиферт" для повышения фертильности племенных быков, разработку инструментов видовой идентификации рачков рода Artemia для эффективного использования биологических ресурсов, тепличный комплекс по выращиванию саженцев сосны с ЗКС с автоматическим управлением технологических процессов и другие.

Валентин Панов рассказал о разработке универсального захвата для плодов и овощей с применением мягких поворотных актуаторов. Благодаря этому продукту должен снизиться ручной труд в тепличных комплексах.

"Идея пришла, когда я проходил практику на производстве. Увидел, что ручной труд достигает 80 процентов, автоматизации нет. Тогда мы начали сотрудничество с тепличным комплексом. Уточнили у них, как хотят роботизировать производство, что именно им нужно. Выяснилось, что есть проблемы со сбором томатов. В итоге начали разработку захватного устройства. Испытывать его будем уже во втором квартале этого года", - пояснил студент аграрного университета.

Конкурс "Студенческий стартап" проходил в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Из двух тысяч заявок около 10 % разработок были связаны с развитием биотехнологий, цифровизации и IT в сельском хозяйстве.

"Сейчас в стране поддержка и развитие аграрного сектора является одним из актуальных направлений деятельности. Ему уделяется повышенное внимание со стороны государства. В частности, предоставляются гранты. На самом деле может только показаться, что гранты и субсидии - это тяжело. Этот стереотип живет только потому, что у нас не настроена коммуникация между органами, осуществляющими господдержку, и непосредственными ее получателями. Благо государство, бизнес и образовательные учреждения выявили эту проблему. Сейчас идет налаживание связей в более доступном и понятном формате", - подчеркнул главный специалист кластерного развития Тюменской области Даниил Гарнов.

Отметим, что презентация состоялась в рамках празднования недели российской науки в ГАУ Северного Зауралья.

Виктория Макарова