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В школе поселка Московский в феврале откроется 350 новых дошкольных мест

Общество, 18:11 05 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

350 дошкольных мест появится в средней общеобразовательной школе поселка Московский Тюменской области в феврале. А всего в регионах РФ в феврале планируется ввести в эксплуатацию новые детские сады, расположенные преимущественно в небольших населенных пунктах.

По данным региональных министерств образования, девять современных дошкольных учреждений, оборудованных всем необходимым для гармоничного развития детей, смогут принять более 2,2 тыс. ребят, сообщается на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации.

"Обновленные дошкольные учреждения регулярно открываются по всей России", - отмечено в сообщении.

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# дошкольное образование

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