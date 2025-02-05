В Тюмени пожарные потушили горящую маршрутку

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Тюменские огнеборцы потушили горящее 68 маршрутное такси 5 февраля. Оно загорелось на ул. Ветеранов труда, перед кольцом на Щербакова около 18 часов.

К тушению привлекались две единицы техники и семь сотрудников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщают в ведомстве. Огонь ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.