  • 5 февраля 20255.02.2025среда
  • В Тюмени -6..-8 С 1 м/с ветер восточный

В Тюмени пожарные потушили горящую маршрутку

Происшествия, 17:57 05 февраля 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Тюменские огнеборцы потушили горящее 68 маршрутное такси 5 февраля. Оно загорелось на ул. Ветеранов труда, перед кольцом на Щербакова около 18 часов.

К тушению привлекались две единицы техники и семь сотрудников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщают в ведомстве. Огонь ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:33 05.02.2025Тюменская "Паутина" помогла задержать двух водителей, лишенных прав
18:56 05.02.202511 человек погибли в ДТП в Тюменском районе с начала года
17:57 05.02.2025В Тюмени пожарные потушили горящую маршрутку
16:54 05.02.2025Сливы ассенизаторских бочек зафиксировали фотоловушки в лесничестве Ишимского района