В Тюмени отметили "День рождения Зебры"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия « | Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия «

В очередной раз в Тюмени прошел благотворительный проект "День рождения Зебры". Это единственная в России акция, направленная на поддержку детей, получивших тяжелые травмы в ДТП.

Уже 15 лет организаторами проекта выступают Госавтоинспекция и правительство Тюменской области, и проходит он при поддержке предпринимательского сообщества, предприятий и неравнодушных жителей.

Напомним, что в 2024 году на дорогах Тюменской области произошло 489 аварий с участием детей. Погибли семь детей, 548 получили травмы. В 2023 году зафиксировано 509 таких ДТП, тогда жертвами дорожных аварий стали 10 детей, ранения получил 571 ребенок в возрасте до 16 лет.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия « | Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия «

"Проведена комплексная работа всеми субъектами профилактики, Госавтоинспекцией как надзорным органом, обществом, родительской общественностью, и это привело к положительным результатам по снижению детского травматизма, - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - Начало года стало непростым в целом по аварийности и по детским травмам. К сожалению, дети гибнут и как пассажиры, и как иные участники дорожного движения".

По его словам, мероприятие призвано в очередной раз напомнить всем участникам дорожного движения, что проблема детского дорожного травматизма есть, но общество небезразлично к ней, в том числе к последствиям аварий.

"Очень важно восстановление и реабилитация ребенка, возвращение его к нормальной жизни, - подчеркнул он. - И как раз сегодня будем на примере конкретных случаев показывать, что даже после резонансных ДТП нужно многое делать и родителям, и всем взрослым, прилагать максимум усилий, чтобы скорее вернуть ребенка к привычной жизни, максимально восстановиться".

Один из участников проекта, восьмилетний Платон, попал в ДТП во дворе своего дома. Когда мальчик выбежал из-за трансформаторной будки, водитель не успел затормозить. Юный тюменец получил тяжелые травмы. Но сейчас Платон уже ходит в школу и мечтает заниматься боксом. Его мечту исполнил тренер Александр Воробьёв, он провел с ним несколько занятий и отметил, что Платон способный мальчик.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко исполнил еще одно желание Платона и вручил ему новый смартфон.

"Каждый раз нам удается завершать нашу акцию на хорошей ноте и называется она - повторение. И мы не устанем повторять это и взрослым участникам дорожного движения, и, безусловно, ребятишкам: быть осторожными, - рассказал Дмитрий Кузьменко. - Но прежде всего мы обращаем внимание водителей - будьте осторожны на дороге и вдвойне, втройне внимательны, когда рядом с дорогой дети".

| Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия « | Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия «

15-летний Максим Маковский из Тюмени попал под колеса грузовика, переходя через пешеходный переход в конце октября 2024 года.

"Я считаю, такие мероприятия очень нужны, чтобы люди всегда помнили, что они ответственны за свою жизнь и всегда всё держали под контролем, - поделился он. - Реабилитация после травм занимает много времени. Я до сих пор нахожусь на амбулаторном лечении".

В ходе реализации проекта дети, получившие травмы и увечья в дорожно-транспортных происшествиях, получают благотворительную помощь от различных государственных органов и организаций.

Николай Ступников