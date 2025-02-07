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Чем заняться зимой, подскажет портал "Тюмень - наш дом"

Общество, 11:41 07 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разнообразить досуг активным отдыхом на свежем воздухе предалагает тюменцам и гостям города портал "Тюмень - наш дом".

В разделе "Зима" представлена интерактивная карта мероприятий, например, ближайшие пункты проката коньков, лыжные трассы и другие спортивные площадки.

7 февраля отмечается День зимних видов спорта в России. Погода обещает быть теплой, и администрация города приглашает всех желающих провести выходные активно и с пользой.

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# зима , коньки , лыжи

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