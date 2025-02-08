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Ученый тюменского вуза назвала способы привлечь в регион научные кадры

Общество, 12:23 08 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Способы привлечь в регион научные кадры назвала доцент кафедры техносферной безопасности Тюменского индустриального университета Елена Гаевая. Наука активно развивается и требует всё больше специалистов в разных областях.

"Наш университет, как и другие, старается привлекать талантливую молодежь различными социальными программами и проектами. На региональном уровне поддержка молодых ученых осуществляется через гранты и стипендии. Существуют и государственные меры поддержки, связанные с указом президента о развитии научно-технического потенциала и наукоемких технологий. Президентская стипендия для аспирантов и адъюнктов, кстати, составляет 75 тысяч рублей в месяц", - рассказала преподаватель.

При этом, региональным вузам приходится конкурировать за кадры с федеральными площадками. Теми же столичными университетами и "Сириусом". Для удержания кадров в ТИУ реализуют программу карьерного роста, проводят конкурс по грантовой деятельности проекта "Приоритет 2030". А грейдовая система оплаты труда позволяет, перейдя на высший уровень, иметь очень достойную, конкурентоспособную зарплату. Немаловажен инструмент социальной поддержки.

"К тому же часто свою роль играет чувство патриотизма, когда человек понимает, что нужен региону и университету для дальнейшего развития научной деятельности, в том числе для подготовки молодых кадров как наставник и руководитель, чтобы его направление продолжало развиваться в Тюмени. Ощущение некой важной миссии", - поделилась Елена Гаевая с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" в преддверии Дня российской науки.

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# День российской науки , ученые

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