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Единую цифровую диспетчерскую систему котельных создадут в Исетском районе

Экономика, 15:37 08 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единую цифровую диспетчерскую систему котельных создадут в Исетском районе. Работу проводят по концессионному соглашению между администрацией района, правительством Тюменской области и компанией "ТКС", сообщает региональный департамент ЖКХ.

Все котельные оснастили камерами видеонаблюдения и системой мониторинга, которая передаёт данные в диспетчерскую службу. Специалисты установили узлы учёта тепловой энергии, отремонтировали и заменили узлы учёта газа на газовых котельных, смонтировали узлы учёта холодного водоснабжения и электроэнергии.

"Современная система диспетчеризации позволяет в режиме реального времени контролировать работу 32 котельных из единого центра. При изменении параметров на диспетчерский пульт поступает сигнал оповещения, на основании которого принимают оперативные меры. В цифровой диспетчерской используется современное отечественное программное обеспечение, которое зарекомендовало себя в других городах России", - уточнили в департаменте.

На текущий момент в Тюменской области действуют 11 концессий в сфере теплоснабжения.

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# департамент ЖКХ , Исетский район , котельная

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