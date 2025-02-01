  • 10 февраля 202510.02.2025понедельник
  • USD97,2762
    EUR101,2243
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменские ветераны получают медали по поручению президента РФ

Общество, 17:45 10 февраля 2025

ТГ-канал Александра Иванова | Фото: ТГ-канал Александра Иванова

Вручение юбилейных медалей, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне продолжается во всех муниципалитетах Тюменской области. Накануне награду получила труженица тыла из Сладковского района Зоя Тимофеевна Мухина.

Ветерана навестил глава района Александр Иванов. В своих соцсетях он рассказал, что Зоя Тимофеевна родилась в многодетной семье в д. Ловцово. Когда началась война, ее отец и старший брат ушли на фронт. Юная Зоя осталась дома растить младших братьев. В военные годы семья познала, что такое голод - собирали щавель, медуницу, крапиву, грибы.

Уже с третьего класса Зоя Тимофеевна работала в колхозе — ухаживала за телятами и помогала заготавливать сено. Уже после войны трудилась в совхозе "Майский", вместе с мужем воспитали шестерых детей. Награждена медалью материнства первой степени.

"Это невероятная честь — встречаться с людьми, чья жизнь стала символом мужества и стойкости", - поделился Александр Иванов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Иванов , ветераны , медали , Сладковский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:41 10.02.2025В Тюмени сноубордисты посостязаются в дисциплине джиббинг
18:49 10.02.2025Тюменский медуниверситет подписал соглашение с центром "ВОИН"
18:18 10.02.2025Флигель усадьбы Рубцовой внесли в реестр памятников
18:07 10.02.2025Школа счастливых педагогов пройдет в Ишиме