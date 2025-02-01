11 ветеранов Викуловского района получили медали к 80-летию Победы

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

11 ветеранам и труженикам тыла вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." в Викуловском районе. Торжественные встречи прошли в селах Озерное, Калинино и Коточиги, рассказал глава муниципалитета Андрей Лотов в своих соцсетях.

Вместе с коллегами, представителями районного Совета ветеранов, "Движения первых", волонтерами он навестил земляков, чья жизнь была тесно связана с Великой Отечественной войной.

"Жизненный путь каждого, в чье детство и юность ворвалась война, навсегда останется примером для всех последующих поколений россиян", - отметил Андрей Лотов.

Он подчеркнул, что юбилейные медали - это символ благодарности соотечественников всем тем, кому довелось пройти дорогами войны, кто ребенком сумел преодолеть голод и лишения, кто трудился наравне со взрослыми в тылу, приближая победу над фашизмом.