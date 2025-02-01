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Интерес к покупке готового бизнеса вырос в Тюменской области

Экономика, 15:01 15 февраля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Интерес к покупке готового бизнеса вырос в Тюменской области в 2024 году. Доля жителей региона, которые обращались с этой целью на платформу онлайн-объявлений "Авито" в структуре спроса составила 89 %. Арендовать бизнес хотели 4 %, стать инвестором – 3 %.

Интерес к этому направлению сохраняется, несмотря на выросшую ключевую ставку. Многие предприниматели и инвесторы активно ищут возможности для вложения средств в уже функционирующие компании или рассматривают партнерство.

"Исследования, проведенные нами в четвертом квартале 2024 года показывают, что небольшой бизнес предпочитает не брать кредиты и хранить деньги на депозитах, для более крупного - кредитная ситуация восстанавливается", - уточнил директор бизнес-направления "Avito Бизнес360" Илья Дудковский.

Растет спрос на организации с капиталовложениями от 1 млн рублей. По словам эксперта, это говорит о поиске новых ниш для развития в период экономических изменений. Важным фактором в этом процессе становятся онлайн-платформы. Он отметил, что на "Авито" более 150 тыс. пользователей с предложениями по продаже готового бизнеса, привлечению инвестиций и поиску партнеров.

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# аренда , бизнес , инвестиции

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