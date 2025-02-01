Семья из Тобольского района откроет выездную автомастерскую благодаря господдержке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель села Абалак Андрей Диденко стал еще одним обладателем государственной поддержки на развитие собственного дела в Тобольском районе. Он займется оказанием услуг выездного автосервиса, а также планирует специализироваться на кузовных ремонтах без необходимости покраски автомобиля.

Андрей имеет за плечами 20-летний опыт работы с машинами и всегда интересовался новыми технологиями в этой области. Перед тем как подать заявку на конкурсный отбор, он прошел специальное обучение в Москве и получил международный сертификат, подтверждающий его квалификацию.

"Стартовый набор инструментов у меня был, но чтобы оказывать более широкий спектр услуг, нужно было дополнительное оборудование. Да и доход семьи хотелось увеличить. Деньги уже получил и заказал все необходимое. Очень хорошая помощь!"- поделился предприниматель.

Супруга Андрея Ирина взяла на себя ведение документации и бытовые вопросы.

Напомним, государственная социальная поддержка доступна семьям с низким уровнем дохода. Подать документы на участие в программе можно через МФЦ, портал госуслуг или Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского района.

Отметим, что в 2024 году 20 жителей сельских поселений района получили возможность заключить социальные контракты и открыть собственное дело. Благодаря этому многие семьи смогли улучшить свое материальное положение и создать новые рабочие места в таких сферах, как сельское хозяйство, розничная торговля, туризм, народные промыслы и другие, сообщает администрация муниципалитета.