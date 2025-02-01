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В Тюменской области в сфере ЖКХ заключили 23 концессионных соглашения

Общество, 20:02 11 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопрос заключения концессионных соглашений в 14 муниципалитетах прорабатывают в Тюменской области. В регионе в сфере ЖКХ заключили 23 таких соглашения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Актуальные вопросы в сфере коммунального хозяйства рассмотрел во время посещения Тюменской области заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев.

В 2025 году на подготовку систем водоснабжения к зиме выделили на 15% больше средств, чем в прошлом году. Это позволит выполнить ремонт и замену ветхих сетей. Доля ветхих сетей в Тюменской области составляет не более 7%, но именно они становится основной причиной перебоев с подачей коммунальных ресурсов.

В Бердюжском районе в текущем году заменят более 5 км водопроводных сетей. 16 сел Тюменской области оснастят павильонами питьевой воды. В Сладковском районе начнут строительство водоочистных сооружений, а Казанском районе разработают проект увеличения производительности ВОС.

Помимо этого в 2025 году планируется отремонтировать более 1 тыс. конструктивных элементов многоквартирных домов и разработать свыше 1 тыс. проектов для работ 2026 года.

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# ЖКХ , станция водоочистки

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