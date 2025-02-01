Эксперт рассказал жителям Тюменской области про выбор молочной продукции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как выбрать качественную и натуральную молочную продукцию рассказал эксперт сырной мастерской "Страчателли". Первое на что следует обратить внимание – состав.

"Независимо от того, где покупаете сыры, всегда смотрите на состав. На первом месте молоко и ферменты, закваска. Обратите внимание, натуральная кисломолочная продукция не хранится 14 суток. Молоко – максимум можно держать в холодильнике трое суток. Мы цельное молоко пастеризуем - нагреваем, добавляем ферменты, закваски и начинаем готовить продукцию", - уточнила коммерческий директор мастерской сыра "Страчателли" Юлия Герасимова.

Здесь проводят экскурсии для всех желающих. Гости могут скрутить шарик моцареллы или порвать сырную массу на тончайшие полоски. Из них потом сделают страчателлу. В мастерской ставку сделали на развитие знаний у своих покупателей.

"У нас еще и образовательная функция. Камамбер, нешаталь с лавандой и снежки стоят отдельно, потому что белая плесень, как любой грибок заражает другие продукты. Но при этом полезен для нашего организма. Мы говорим гостям про самый интересный маркетинговый ход в современном сыроварении - камамбер и бри не разные виды сыров, а один. Только закваски по-разному могут влиять на рецепторы. Для некоторых камамбер будет с грибным послевкусием, для других – с ореховым. А технология одна", - дополнила коммерческий директор.

Отметим, мастерская сыра участвует в региональном акселераторе "Открытая промышленность". Эксперты проводят обучение промышленному туризму. Только за январь здесь провели 60 экскурсий. Изготовлением сыров интересуются не только бизнесмены, и гости Тюмени, но и школьники.

Оксана Корнеенкова