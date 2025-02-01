Тюменские школьники встретились с Героем России Владимиром Шарпатовым

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Встреча юных тюменцев с Героем России Владимиром Шарпатовым прошла в клубе детского творчества им. Кижеватова в Тюмени 12 февраля. Она стала частью проекта "Уроки Родины", сообщает городская администрация.

Ребята услышали уникальный живой рассказ человека, чья жизнь неразрывно связана с историей России. Герой поделился воспоминаниями о службе, подвигах и трудностях, которые он преодолел ради защиты Родины.

Во встрече приняли участие ребята из школы № 22, многофункционального молодежного центра "Дзержинец", ансамбля "Юность Сибири" и военно-патриотического клуба "Кречет".

После выступления школьники задали вопросы и сфотографировались с легендарным летчиком.