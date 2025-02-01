Гости из Лаоса оценили гостеприимство тоболяков

t.me/vagin72 t.me/vagin72

Делегация из Лаоса впечатлилась тобольским гостеприимством, сибирской зимой и пейзажами. Гости погрузились в атмосферу древнего Тобольска, посетили исторические и архитектурные памятники, ощутили дух великих событий и выдающихся личностей, написал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Завершился визит делегации из Лаоса во главе с мэром города Луанг Прабанг, уважаемым Вьентхонгом Хатсачанхом. Постарались показать все лучшее, чем славится Тобольск: богатую историю, духовное наследие и современное развитие. Особое внимание уделили знакомству с туристическим потенциалом региона. Мы побывали в Абалаке, где гости увидели уникальный архитектурный ансамбль и прикоснулись к духовным ценностям сибирской земли. Показали гостям наши спортивные и образовательные объекты. Город развивается, нам есть чем гордиться", - уверен он.

Визит станет важным шагом в укреплении дружественных связей между городами и странами. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма, культуры и образования.