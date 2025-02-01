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В Тюмени на рынок долгосрочной аренды вернулась активность после сезонного затишья в начале года

Общество, 14:46 14 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трехкомнатную квартиру в Тюмени в январе 2025 года можно было арендовать по стоимости от 25 до 150 тыс. рублей. Самая бюджетная "трешка" находится в панельном доме 1983 года постройки, площадь жилья — 90 кв. м. Наиболее дорогая трехкомнатная квартира — лот площадью 80 кв. м с дизайнерским ремонтом, расположенный в доме 2016 года постройки в центре Тюмени, сообщает пресс-служба компании Яндекс Аренда, эксперты которой зафиксировали заметную активность на рынке долгосрочной аренды после сезонного затишья в начале года.

"В Тюмени число просмотров объявлений о сдаче квартир в январе в среднем выросло на 36,8% относительно декабря 2024 года. Вместе с увеличением интереса к съемным квартирам в городе выросло и число сдаваемых лотов — на 9,8%", - отмечено в сообщении.

На тюменском рынке сегодня наиболее востребованы "однушки". Доля просмотров в этом сегменте — 43,6%. Следом идут студии — 22,6% просмотров — и двухкомнатные квартиры — 21,5%.

Медианная стоимость сдаваемых квартир по всем типам составляет 29 тысяч рублей (+2,5% за месяц). Медианная ставка студий находится на уровне 23 тысяч рублей (+1,5% за месяц), "однушек" — 27 тысяч рублей (+2,5% за месяц), двухкомнатных квартир — 32 тысяч рублей (-0,8% за месяц).

По данным сервиса Яндекс Аренда, в среднем предложение по всем крупным городам выросло на 7,8% по всем типам квартир. Экспозиция студий увеличилась на 8,9%, однокомнатных квартир — на 11,6%, двухкомнатных — на 6,3%, трехкомнатных — на 2,6%.

Заметный рост интереса к объявлениям о сдаче квартир в долгосрочную аренду в течение месяца прослеживается в Самаре, где число просмотров выросло в 1,6 раза, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, Уфе и Красноярске — в 1,5 раза, в Ростове-на-Дону и Воронеже — в 1,4 раза, в Краснодаре — на 31,8%, в Санкт-Петербурге — на 21%, в Москве — на 12,3% за месяц.

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# аренда , жилье

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