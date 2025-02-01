Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области выросла на 3,4% за неделю
На 3,4% выросла заболеваемость ОРВИ в Тюменской области за прошедшую неделю, с 10 по 16 февраля. Эпидемические пороги во всех возрастных группах не превышены, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В структуре установленных респираторных вирусов по-прежнему отмечаются вирусы гриппозной и негриппозной этиологии с постепенным нарастанием доли вирусов гриппа.
Специалисты советуют для предупреждения заболевания острыми респираторными инфекциями использовать неспецифические методы профилактики. Мыть руки или использовать антисептики для обработки рук перед едой и после посещения общественных мест. Использовать маски или респираторы в общественных местах, исключать контакты с заболевшими любой инфекцией.
При возникновении симптомов ОРВИ – обратиться за медицинской помощью.