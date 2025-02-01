Бакалавриат "Инженерная инноватика" появится в ТюмГУ с нового учебного года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу бакалавриата "Инженерная инноватика" откроют в ТюмГу с нового учебного года. Специальная междисциплинарная подготовка направлена на развитие у студентов инженерного мышления, внедрения инновационных решений в различных технологических областях, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Благодаря сформированному в процессе обучения системному подходу выпускники смогут решать практические и теоретические задачи, использовать методологии исследований и экспертизы, участвовать в выполнении реальных проектов в области коммерциализации технологий и управления интеллектуальной собственностью. На направление выделено 23 бюджетных места", - рассказали в вузе.

25 человек смогут поступить на бюджетную основу на программу бакалавриата ПИШ "Автоматизированные системы управления технологическим процессом" (направление "Мехатроника и робототехника").