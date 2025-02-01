Традицию вручения награды “Человек года” ввели на термальном конгрессе в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Традиция вручать награду в номинации "Человек года" за вклад в развитие направлений оздоровительного туризма появилась в рамках термального конгресса, который состоялся в Тюмени.

Первую такую статуэтку вручили генеральному директору одного из лучших санаториев страны – природного курорта "Сибирь" Михаилу Илию.

"Это заслуженно. Если бы не было такой базы наработанных компетенций, знаний, ресурсов, возможно, и не состоялся бы термальный конгресс и тот туристический продукт, который сегодня позиционирует Тюменская область”, – сказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Первый термальный конгресс длился два дня и завершился 19 февраля. Событие прошло в Тюмени успешно, считает Мария Трофимова. Она отмечает, что оба дня были активная повестка, полные залы, наблюдался большой интерес, обратная связь от слушателей.

"Очень интересные лекции от спикеров. Было задано много дискуссионных вопросов. Мы постараемся в рамках своего сотрудничества вырабатывать единые решения", – добавила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма.

Термальный конгресс станет ежегодной дискуссионной площадкой. В 2026 году он снова соберет лучших экспертов страны по теме долголетия. По мнению Марии Трофимовой, сегодня человек заинтересован жить долго, счастливо и оставаться здоровым.

“Все, что может формироваться вокруг долголетия даже с точки зрения инновационных подходов, – это как раз темы нашего термального конгресса сегодняшнего и будущего”, – заключила она.

Термальный конгресс отрицает конкуренцию между регионами. Здесь есть лишь консолидация компетенций, усилий и возможностей. В рамках крупного события, объединившего более 200 участников туристической сферы, поднимались различные темы: санатории нового формата, поведенческая модель человека, потребление, курорты будущего. Также был рассмотрен успешный опыт компаний, которые находятся на рынке продолжительное время. Из первых уст истории услышали студенты вузов и учреждений среднего профессионального звена, которые обучаются по линии туризма, гостеприимства, сервиса.

Инна Пахомова