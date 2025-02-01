Тюменцы с историей любви длиной в 65 лет сыграли свадьбу

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Пенсионеры Полинарья Александровна и Юрий Георгиевич сыграли свадьбу в Тюмени 14 февраля. История их отношений началась еще в 1960 году.

Они познакомились в Салехарде. Полинарья трудилась няней в детском саду, а Юрий Георгиевич возил воду на лошади. Приняли решение жить вместе и сыграть свадьбу. У пары родилась дочь Любовь.

После нескольких лет брака Юрий ушел в армию. Семью настигли проблемы и недопонимание с родственниками, которые стали причиной расставания пары на долгие годы.

"Каждый из героев начал свою жизнь заново: Юрий женился дважды, а Полинарья строила свою семью и заботилась о дочери. Однажды Юрий пришел к своей дочери, увидев Полинарью, понял, что все еще ее любит", — сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Пара воссоединилась и прожила в гармонии и согласии 27 лет. Они сожалели лишь о том, что в свое время не сыграли пышную свадьбу. 14 февраля Юрий и Полинарья узаконили отношения в тюменском дворце бракосочетания.