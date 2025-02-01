Тюменцы могут представить своих роботов на Кубке РТК

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут принять участие в соревнованиях по робототехнике "Кубок РТК:Тюмень", которые пройдут 22 марта. Подать заявку необходимо до 17 марта включительно по ссылке, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Кубок РТК — это место где участники не только могут побороться за призовые места, но и на практике показать рост своих инженерных навыков и ИТ-знаний. Ждем новых участников на полигоне, где каждый сможет испытать свои разработки в максимально приближенных к реальности условиям", - сказал директор департамента цифровизации Тюменской области Станислав Логинов.

Для участников представлено три номинации: "Искатель"; "Экстремал"; "Экстремал PRO". Требования к роботу: вес — до 10 кг; рекомендуемые габариты — 350х400х400 мм; дальность радиосвязи не менее 10 метров; источник питания — на борту.

Победители будут представлять Тюменскую область на Национальном финале в Сочи.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области