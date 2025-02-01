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В Тюменской области энергетики демонтировали более 30 километров незаконных ВОЛС

Общество, 15:54 20 февраля 2025

пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба «Россети Тюмень»

В Тюменской области специалисты компании "Россети Тюмень" продолжают кампанию по борьбе с несанкционированным размещением провайдерами волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевой инфраструктуры.

Энергетики демонтировали более 30 километров нелегально размещенных ВОЛС, устранив более 1 000 незаконных подвесов с опор воздушных линий электропередачи. На предварительно направленное требование самостоятельно устранить нарушение провайдеры не отреагировали.

Отметим, вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП требуют обязательного строгого расчета. Неучтенная нагрузка может привести к технологическому нарушению. В том числе несогласованный подвес ВОЛС часто становится причиной перебоев электроснабжения потребителей, а также является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи.

Энергокомпания предупреждает: с 3 марта 2025 года работы по демонтажу незаконных подвесов, размещенных на опорах ЛЭП, будут проводиться в населенных пунктах Омутинскогорайона Тюменской области:

* деревня Большекрутинская (ул. Центральная)

* село Большой Краснояр (ул. Школьная)

* деревня Крутинская (ул. Советская)

* деревня Малая Крутая (ул. Центральная)

* село Омутинское (ул. 1-й микрорайон, ул. 2-й микрорайон, ул. 40 лет Победы, ул. Александрова, ул. Аэродромная, ул. Баумана, ул. Весенняя, ул. Восточная, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Есенина, ул. Жукова, ул. Заречная, ул. Знаменская, ул. Зятькова, ул. Калинина, ул. Лермонтова, ул. Лесная, ул. Майская, ул. Мелиораторов, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Островского, ул. Первомайская, ул. Привокзальная, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Рабочая,ул. Радужная, ул. Садовая, ул. Свердлова, ул. Советская, ул. Совхозная, ул. Солнечная, ул. Степная, ул. Терешковой, ул. Тимирязева, ул. Чапаева, ул. Челюскинцев, ул. Шоссейная, ул. Энергетиков, ул. Юбилейная, ул. Южная, ул. Южно-Заречная)

* село Шабаново (ул. Огаркова)

При этом энергетики готовы к сотрудничеству с операторами связи и предлагают им обратится за консультациями по поводу легального размещения ВОЛС на энергообъектах.

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# Россети Тюмень

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