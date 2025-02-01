Тюменская студентка проходит обучение в Бакинской высшей школе нефти

| Фото: Тюменский индустриальный университет | Фото: Тюменский индустриальный университет

Студентка нефтегазового института Яна Лось проходит обучение в Бакинской высшей школе нефти. ТИУ реализует программу международной академической мобильности, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Занятия проходят очень динамично и интересно, информация подается концентрированно и интерактивно. Преподаватели много времени уделяют развитию практических навыков. Контрольные работы и экзамены также почти не имеют тестов – в основном задания с открытым ответом. Все занятия проходят на английском языке. Основная сложность при понимании материала связана с недостаточными знаниями профильной терминологии, но было бы намного сложнее, если бы не занятия по профильному английскому, которые я прошла у преподавателя ТИУ Ольги Ведуты", - рассказала Яна.

Еще два студента института сервиса и отраслевого управления Дмитрий Горшков и Эмилия Тилимбаева текущий семестр проведут в Евразийском национальном университете им Л. Н. Гумилева (Республика Казахстан), где будут изучать различные аспекты экономики.

По договору о сотрудничестве в весеннем семестре в институте архитектуры и дизайна проходят обучение две студентки Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова.

ТИУ открыт к сотрудничеству в части академической мобильности, предоставляя широкие возможности обучающимся из вузов-партнеров. Студенты могут пройти международные стажировки или принять участие в программах летних и зимних школ, языковых курсах, семестровых обменах. Главные условия: высокая академическая успеваемость и знание иностранного языка не ниже уровня В2.