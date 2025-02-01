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В Тюменской области за полтора месяца трудоустроили 573 человека

Экономика, 14:35 21 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

573 человека трудоустроили при содействии органов занятости в Тюменской области с начала года. Всего в поиске работы за помощью обратились 1,8 тыс. соискателей, сообщает департамент труда и занятости населения.

В статусе безработных зарегистрированы 2,1 тыс. человек, а это 0,28 % от экономически активного населения региона.

По данным на 20 февраля работодатели заявили 17,9 тыс. вакансий. Наибольшая доля предложений о работе - 3,3 тыс. - поступила от строительных компаний. Еще 8,9 тыс. – от профессиональных, научных и технических организаций, обрабатывающих производств, сельского и лесного хозяйств, охотничьих и рыбоводческих, рыболовных предприятий, учреждений образования и логистических компаний.

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# вакансии , занятость , рынок труда

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