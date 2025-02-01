В Заводоуковском округе торжественно открыли Год защитника Отечества и Год героев

| Фото: t.me/admzgo | Фото: t.me/admzgo

Год защитника Отечества и Год героев торжественно открыли в Заводоуковском муниципальном округе. Мероприятие также приурочили 65-летию Заводоуковска и 60-летию муниципального образования, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Глава округа Светлана Касенова вручила юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной Войне" ветеранам, благодарственные письма участникам СВО и их родителям за достойное воспитание сыновей.

Среди награждаемых также сотрудники Заводоуковского отдела полиции - обладатели орденов Мужества за проявленный героизм в ходе отражения террористической атаки в Республике Дагестан и за участие в Чеченской кампании.