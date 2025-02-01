  • 21 февраля 202521.02.2025пятница
  • USD88,5103
    EUR92,4831
  • В Тюмени -14..-16 С 1 м/с ветер южный

В Заводоуковском округе торжественно открыли Год защитника Отечества и Год героев

Общество, 19:41 21 февраля 2025

t.me/admzgo | Фото: t.me/admzgo

Год защитника Отечества и Год героев торжественно открыли в Заводоуковском муниципальном округе. Мероприятие также приурочили 65-летию Заводоуковска и 60-летию муниципального образования, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Глава округа Светлана Касенова вручила юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной Войне" ветеранам, благодарственные письма участникам СВО и их родителям за достойное воспитание сыновей.

Среди награждаемых также сотрудники Заводоуковского отдела полиции - обладатели орденов Мужества за проявленный героизм в ходе отражения террористической атаки в Республике Дагестан и за участие в Чеченской кампании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Год героев , Заводоуковск , Светлана Касенова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:41 21.02.2025В Заводоуковском округе торжественно открыли Год защитника Отечества и Год героев
19:15 21.02.2025Родные погибших бойцов СВО посетили выставку "Герои вчера. Герои сегодня" в Тюмени
18:47 21.02.2025Ветеран СВО подал заявку на обучение по региональной программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области"
18:19 21.02.2025Выставку к юбилею мастера урало-сибирской росписи Веры Быковой открыли в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.