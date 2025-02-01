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Тюменские детские центры проводят совместные реабилитационные мероприятия

Общество, 19:51 23 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подростки реабилитационного проекта "Ступени" Областного центра профилактики и реабилитации приехали с концертом в Центр комплексной реабилитации "Родник".

Для "Ступеней" творческая самореализация - одно из направлений реабилитационной программы, а для детей с инвалидностью из "Родника" - это и праздник, и общение. Как и возможность пообщаться со старшими ребятами. Они подготовили концерт для малышей, который посвятили 23 февраля.

Участвуя в концертных номерах, подростки нарабатывают опыт публичных выступлений, самореализации, а перед детьми "Родника" — это еще и работа над осознанием своей ответственности.

"Мы понимали, что в "Роднике" будем выступать перед семьями, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Это мотивирует", — поделилась участница проекта "Ступени" Зина.

В программе - патриотические стихи и песни, ребята исполнили танцевальные, гимнастические и игровые номера. По словам организатора концерта Анны Прокопец, ведущего специалиста по социокультурной реабилитации Центра "Родник", это интересный формат взаимодействия между реабилитационными учреждениями, который обогащает обе стороны, сообщает учреждение.

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# Родник

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