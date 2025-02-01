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Беспилотниками обследовали более 3 тысяч га за год в Тюменской области

Экономика, 20:39 23 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3 тыс. га обследовали беспилотные летательные аппараты Росреестра по Тюменской области в 2024 г. Такие данные озвучили на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам деятельности.

Площадь дистанционного обследования увеличилась на 76,8 % по сравнению с 2023 г.

Благодаря БПЛА выявили нарушения по неиспользованию или использованию не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков площадью 2,6 тыс. га, пишет "МегаТюмень".

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