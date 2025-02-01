Старт спецоперации "Лед" дали в центре Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

#СпецоперацияЛед стартовала на набережной Туры в Тюмени в День защитника Отечества, 23 февраля. Событие проходит 11-й год подряд.

“Это мероприятие проводится непосредственно 23 февраля, в День защитника Отечества. Этот год не стал исключением. Здесь традиционно очень много активностей, различных локаций. Основная направленность – это, конечно, патриотизм, здоровый образ жизни и любовь к Родине. Важно больше уделять этому внимание в наше время”, – рассказал корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” начальник Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Кроме традиционных зрелищных автогонок, на которые приходят посмотреть жители Тюмени и гости областного центра, запланированы различные выступления. Андрей Миллер акцентировал внимание на том, что в 2025 году впервые на #СпецоперацииЛед пройдет шествие “Бессмертного полка”.

Выступят именитые парашютисты региона, которые известны не только в Тюменской области, но и за ее пределами. Эта часть программы начнется в 13 час. 30 минут.

В автогонках участвуют представители силовых ведомств. По словам начальника региональной Госавтоинспекции, важно показать, с чем они сталкиваются в ходе повседневной деятельности, продемонстрировать навыки вождения. В программе – показательные выступления сотрудников Госавтоинспекции при задержании, обезвреживании преступников.

“Зрителей очень много, несмотря на морозную погоду. Уверен, что всем будет интересно. Выступления направлены на то, чтобы в этот день создать хорошее, доброе, праздничное настроение всем жителям города”, – заключил Андрей Миллер.

С 12 до 15 часов на набережной проходят интерактивы, выставка ретро-автомобилей, конкурсные программы, турнир по лазертагу, работают тиры.

В 12 час. 30 минут стартовали показательные выступления дрифтеров и трековые гонки.

В 13 час. тюменцев приглашают посмотреть военно-историческую реконструкцию Ленинградской битвы Великой Отечественной войны.

Увидеть показательные выступления участников СВО и боевого армейского резерва страны "Щит России" можно в 14 час. 30 минут.

С 15 до 16 часов пройдут заезды "Дрифт", "Трек", "Спецоперация Лед". Еще через полчаса состоится награждение участников и победителей.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова