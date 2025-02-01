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В регионах УФО стартовали региональные кадровые программы для участников СВО

Общество, 13:44 24 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветераны специальной военной операции – ценный кадровый резерв, который может и должен продолжать своё служение Отечеству, но теперь уже на гражданских позициях. Это отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, комментируя старт региональных аналогов программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента, в регионах УФО.

"Как участник программы "Время героев" могу с уверенностью сказать: кадровые проекты помогут вчерашним бойцам адаптироваться к новым задачам и обрести необходимые компетенции для государственной службы, общественной деятельности, работы на предприятиях", – заявил Артём Жога.

Он напомнил, что первым регионом, запустившим кадровую программу, стал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. На сегодня набор на программу "Герои Югры" завершён, зарегистрировано 476 человек. Впереди у участников тестирование и интервью, по результатам которых пройдёт распределение по образовательным программам. Обучение первого потока начнётся в марте и продлится до декабря этого года, сообщает пресс-служба полпредства.

Остальные субъекты продолжают набор кандидатов. 19 февраля стартовал приём заявок на кадровую программу Челябинской области "Герои Южного Урала", 21 февраля запущены программы сразу двух регионов: проект Свердловской области "Управленческие кадры Урала" и проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области". 23 февраля о старте набора объявил Ямало-Ненецкий автономный округ – проект региона называется "Герои Ямала".

Запуск проектов завершила Курганская область, где 24 февраля был открыт приём заявок на участие в кадровой программе "Сила V героях".

Напомним, региональная кадровая программа "Боевой кадровый резерв" стартовала в Тюменской области 21 февраля. К участию приглашают военнослужащих и ветеранов СВО с высшим и средним профессиональным образованием. Заявку на участие нужно подать до 30 марта здесь.

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# Артем Жога , СВО

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