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Первый этап строительства кольцевого водопровода завершается в Тюмени

Общество, 18:07 25 февраля 2025

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Почти 14 км коммуникаций диаметром 1000 мм предстоит проложить на первом этапе строительства кольцевого водопровода, сообщает "Росводоканал Тюмень". Уже построено более 12,5 км сетей.

Завершить все работы планируется летом. Новые коммуникации повысят надежность водоснабжения города и обеспечат чистой водой поселения Тюменского района по Ялуторовскому тракту.

На своем пути трубопровод четыре раза пересекает тюменскую кольцевую автодорогу и железнодорожные пути. Под ними водопровод защищен специальными футлярами.

"Переходы под автомагистралью выполнили современным методом продавливания. После согласования с РЖД приступим к строительству под железнодорожными путями", - рассказал главный инженер "Росводоканала" Виталий Гурский.

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# Росводоканал Тюмень

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