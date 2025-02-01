Тюменские добровольцы презентовали москвичам лучшие региональные практики

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Коллектив ресурсного Добро.Центра Тюменской области презентовал успешные региональные практики ассоциации Добро.рф из Москвы. Также их познакомили с мероприятиями и мерами поддержки, которые реализуются в регионе.

Делегация посетила департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона и Добро.Центры в Тюмени, Тюменском районе и Тобольске. Прошла встреча с представителями добровольческого сообщества области и региональных отделений "Движения Первых", фонда "Защитники Отечества", всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также с руководителем уральской сети ресурсных центров для некоммерческих организаций.

Совместно они обсудили перспективы развития волонтерства в регионе и реализации нового нацпроекта "Молодежь и дети", пишет информационный центр правительства Тюменской области.