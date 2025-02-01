Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик подготовки кадров 2025

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в номинации "Многостороннее сотрудничество предприятий и образовательных организаций в подготовке кадров на отраслевом и региональном уровне", сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Для участия в конкурсном отборе принимают практики реализации механизмов многостороннего партнерства работодателей и образовательных организаций, обеспечивающие решение задач развития кадрового потенциала региона или отрасли. Региональные и отраслевые практики могут представлять различные организации и учреждения, а также органы исполнительной власти.

Победители и финалисты конкурса получат возможность освещения своих практик в СМИ, на сайте и в социальных сетях Национального агентства развития квалификаций. Кроме того, победители смогут принять участие в пресс-конференциях и других медийных мероприятиях, проводимых Национальным агентством.

Практики финалистов будут размещены в базе данных лучших практик. Ознакомиться с условиями проведения конкурса и подать заявку можно на сайте Базового центра подготовки кадров. Заявки принимают до 28 марта 2025 года.