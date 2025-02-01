Новые очистные сооружения в Упорово готовы на 62 %

| Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области

62 % составляет готовность новых канализационных очистных сооружений в Упорово. Полностью работы здесь планируют завершить в 2026 году, сообщает областной департамент ЖКХ.

Качество и динамику возведения одного из ключевых коммунальных объектов региона проверили специалисты отдела технического контроля дирекции коммунально-хозяйственного строительства. Сейчас подрядчик монтирует крановое оборудование для обслуживания фильтрующих решеток. Параллельно идет установка перегородок и заливка полов в административном блоке.

Напомним, строительство очистных стартовало в Упорово прошлым летом. Уже установлено основное подземное технологическое оборудование, включая блоки биологической очистки, резервуары для усреднения сточных вод, гасители и регулирующие резервуары, главная канализационная насосная станция.

Очистные сооружения будут очищать стоки из централизованной системы и привозимые ассенизаторскими машинами - сливная станция для них уже готова.

Согласно проекту, новые КОС смогут обрабатывать до 1 тыс. 519 куб. м сточной воды ежедневно, что обеспечит полное покрытие потребностей как самого Упорово, так и близлежащих поселков в радиусе 40 км.

В этом году аналогичные объекты начнут возводить в Юргинском районе.