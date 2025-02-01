Тобольские работодатели могут подать заявки на квоту для целевого обучения с 1 марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на получение квоты для целевого обучения студентов в 2026-2027 учебном году стартует на федеральном портале "Работа России" с 1 марта.

Подача заявки через портал – обязательное условие для получения квоты. Сделать это могут как сами заказчики целевых образовательных программ, так и другие заинтересованные работодатели, напоминает адмистрация Тобольска.

Заявки принимают до 1 апреля 2025 года. Чтобы успешно пройти отбор, важно заранее проверить правильность заполнения профиля компании на портале — там должны быть указаны коды ОКВЭД, форма собственности и статус заказчика целевого обучения.

Для тех, кто испытывает сложности с регистрацией на портале или хочет получить дополнительную консультацию, работает горячая линия Кадрового центра "Работа России" в Тобольске: 8 (3456) 27-30-41 (доб. 113, 131), эл. почта czn_tob@prto.ru.