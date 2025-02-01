Фестиваль камерной музыки продлится в Тюмени до 4 марта
Первый фестиваль камерной музыки имени преподавателя по классу скрипки, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора кафедры скрипки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского А. Г. Богданяна продлится в Тюмени до 4 марта.
Как сообщает информационный центр регионального правительства, вместе с тем в Тюменской филармонии работает тематическая выставка картин "Звуки и Цвета: Краски Армении" члена Союза художников России, преподавателя Уральского государственного архитектурно-художественного университета Асмик Манукян.
"Воспитанники класса Богданяна сейчас продолжают его традиции по всему миру. Я был на гастролях в Северной Корее, в Пхеньяне, ко мне подходит профессор консерватории и говорит, что у нас с вами много общего — оказывается, она была ученицей Ары Грачиковича Богданяна. Я очень счастлив, что первый фестиваль камерной музыки имени Богданяна в Тюмени был горячо поддержан руководством филармонии, ТКТО, правительством региона", - рассказал художественный руководитель фестиваля Юрий Медяник.
По словам генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Вероники Кирюшиной, каждый из четырех концертов погружает в музыку, способную разбудить в человеке самые прекрасные чувства. Камерный фестиваль проводится в Тюменской филармонии впервые. В нем участвуют гости из Екатеринбурга, Москвы. Подготовлена насыщенная программа.