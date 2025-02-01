Фестиваль камерной музыки продлится в Тюмени до 4 марта

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первый фестиваль камерной музыки имени преподавателя по классу скрипки, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора кафедры скрипки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского А. Г. Богданяна продлится в Тюмени до 4 марта.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, вместе с тем в Тюменской филармонии работает тематическая выставка картин "Звуки и Цвета: Краски Армении" члена Союза художников России, преподавателя Уральского государственного архитектурно-художественного университета Асмик Манукян.

"Воспитанники класса Богданяна сейчас продолжают его традиции по всему миру. Я был на гастролях в Северной Корее, в Пхеньяне, ко мне подходит профессор консерватории и говорит, что у нас с вами много общего — оказывается, она была ученицей Ары Грачиковича Богданяна. Я очень счастлив, что первый фестиваль камерной музыки имени Богданяна в Тюмени был горячо поддержан руководством филармонии, ТКТО, правительством региона", - рассказал художественный руководитель фестиваля Юрий Медяник.

По словам генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Вероники Кирюшиной, каждый из четырех концертов погружает в музыку, способную разбудить в человеке самые прекрасные чувства. Камерный фестиваль проводится в Тюменской филармонии впервые. В нем участвуют гости из Екатеринбурга, Москвы. Подготовлена насыщенная программа.