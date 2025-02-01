  • 28 февраля 202528.02.2025пятница
  • USD87,6967
    EUR92,0362
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер юго-западный

Фестиваль камерной музыки продлится в Тюмени до 4 марта

Общество, 19:51 28 февраля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первый фестиваль камерной музыки имени преподавателя по классу скрипки, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора кафедры скрипки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского А. Г. Богданяна продлится в Тюмени до 4 марта.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, вместе с тем в Тюменской филармонии работает тематическая выставка картин "Звуки и Цвета: Краски Армении" члена Союза художников России, преподавателя Уральского государственного архитектурно-художественного университета Асмик Манукян.

﻿

"Воспитанники класса Богданяна сейчас продолжают его традиции по всему миру. Я был на гастролях в Северной Корее, в Пхеньяне, ко мне подходит профессор консерватории и говорит, что у нас с вами много общего — оказывается, она была ученицей Ары Грачиковича Богданяна. Я очень счастлив, что первый фестиваль камерной музыки имени Богданяна в Тюмени был горячо поддержан руководством филармонии, ТКТО, правительством региона", - рассказал художественный руководитель фестиваля Юрий Медяник.

По словам генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Вероники Кирюшиной, каждый из четырех концертов погружает в музыку, способную разбудить в человеке самые прекрасные чувства. Камерный фестиваль проводится в Тюменской филармонии впервые. В нем участвуют гости из Екатеринбурга, Москвы. Подготовлена насыщенная программа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Камерата Сибири , ТКТО , Тюменская филармония , Юрий Медяник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:51 28.02.2025Фестиваль камерной музыки продлится в Тюмени до 4 марта
19:32 28.02.202510 студентов ТюмГУ победили в конкурсе фонда Потанина
19:17 28.02.2025В Тюмени открыли первый фестиваль камерной музыки имени Ары Богданяна
18:46 28.02.2025В Заболотье Тобольского района завезли 600 тонн топлива для дизельных электростанций

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора