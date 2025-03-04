Бульвар Белоусова в Ишиме стал успешным опытом благоустройства территорий

| Фото: Александр Моор во "ВКонтакте" | Фото: Александр Моор во "ВКонтакте"

Жители Тюмени, Тобольска и Ишима определились с территориями, которые благоустроят в 2026 году. Сейчас для этих пространств готовят несколько дизайн-проектов, из которых в скором времени выберут лучшие, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Работы проводят в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", преемника нацпроекта "Жилье и городская среда".

К примеру, в Ишиме бульвар Белоусова стал точкой притяжения для горожан всех возрастов. В 2019 году он победил в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Его благоустройство началось в мае 2020 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Многодетная мама Ксения Смолина, дети которой учатся в школе № 4, рассказала, что очень рада реализации подобных социально значимых проектов на территории Ишима.

Она отметила, что бульвар Белоусова – это прекрасное место для отдыха всей семьей. На его территории с раннего утра и до позднего вечера движение. Сначала гуляют мамы с малышами, позже к ним присоединяются подростки, пожилые люди, прогуливаются вернувшиеся с работы ишимцы, занимаются на тренажерах и беговых дорожках любители спорта. Каждый находит отдых по душе, народу всегда много.

"Душой отдыхаешь и радуешься за людей. Раньше по этой улице можно было пройти только в резиновых сапогах, а сейчас здесь раскинулось одно из красивейших мест Ишима – бульвар Белоусова. Я всегда принимаю участие в голосовании за проекты благоустройства. Это наш город, мы не должны оставаться равнодушными. Кто, если не мы?" – подытожила Ксения.

Она добавила, что Ишим – это единое целое, поэтому если в каком-то его уголке появляется что-то новое, в лучшую сторону преображается весь город.

Надеюсь, что со временем бульвар Белоусова станет еще и зеленым, вырастут деревья, под сенью которых будет приятно отдохнуть в летний день.

По словам горожанки, чьи окна выходят на бульвар Белоусова, директора школы № 12 Светланы Стариковой, для нее как для жителя важно, что пустырь, заросший высокой травой, превратился в культурный центр города, потому что пока это первый и единственный в Ишиме бульвар. Он стал благоустроенной точкой притяжения, которая радует ишимцев с момента создания.

Она рассказала, что бульвар назван в честь участника ВОВ, заслуженного врача РСФСР и почетного гражданина Ишима Бориса Ивановича Белоусова. В рамках 80-летия Великой Победы запланирован выход детей школ № 12 и 4 на бульвар, чтобы на его примере показать и рассказать о героях Великой Отечественной войны.

"Много детей и взрослых занимаются спортом на бульваре Белоусова. Летом там проводится много мероприятий, практически ежедневно и для всех возрастов, в том числе танцевальные программы", - отметила Светлана Старикова.

Добавим, за 2019-2024 годы реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" преобразились 79 дворовых территории и 33 общественных пространства.

Видео: администрация Ишима

Инна Кондрашкина