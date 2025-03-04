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От тюменцев ждут заявок на Национальную премию "Музыкальное сердце театра"

Общество, 09:18 04 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в конкурсе Национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" стартовал. Это единственной премия, которая фокусирует внимание исключительно на современном музыкальном театре, сообщают организаторы.

Принять участие в основной конкурсной программе смогут современные спектакли, премьеры которых состоялись в течение двух последних сезонов - с 1 сентября 2023 по 10 июня 2025 г.

Мероприятия "Музыкального сердца театра" запланированы на территории Северо-Западного федерального округа.

С 14 по 24 ноября в Санкт-Петербурге пройдет основной блок: показы лучших российских музыкальных спектаклей, лаборатория, деловая программа для руководителей театров, показ джукбокс-мюзикла "Дунаевские. Двойной портрет" к 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских и торжественная церемония награждения победителей премии "Музыкальное сердце театра".

Заявки на конкурс принимают до 31 мая 2025 г.

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# музыка , премия , театр

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