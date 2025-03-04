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Возведение развязки на Червишевском тракте в Тюмени завершат до конца 2025 года

Общество, 20:32 03 марта 2025

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Окончание строительства транспортной развязки на Червишевском тракте в районе Патрушева и Комарова в Тюмени запланировано до конца 2025 года.

Уже построены надземный пешеходный переход, пролет и основания для съездов, проводятся работы по переустройству инженерных сетей.

Планами и информацией о уже реализуемых работах на объектах на совещании по вопросам развития дорожной инфраструктуры регионального и муниципального значения депутатам поделились сотрудники Главного управления строительства и Управления автомобильных дорог Тюменской области.

Как сообщили в ГУС Тюменской области, как минимум шесть региональных транспортных объектов построят в Тюмени в ближайшие годы.

Так, закончить строительство транспортной развязки на пересечении ул. Джанбровского с автомобильной дорогой Екатеринбург – Тюмень планируется до конца 2026 года. Для этого подрядчику предстоит сделать четыре съезда. Три искусственных сооружения – это надземные переходы и путепровод по ул. Джанбровского на данный момент подрядчиком уже построены четыре опоры.

В данный момент идет разработка проектной документации на строительство дороги Обхода Комарово. На участке от транспортной развязки на Червишевском тракте до ул. Фармана Салманова. В планах сделать ее четырехполосной.

Также в планах управления автомобильных дорог продлить улицу Пермякова от ул. Федюнинского до Червишевского тракта. Там запланировано сделать магистральную улицу также с четыремя полосами для движения.

Все эти эти объекты, а также уже построенная администрацией Тюмени ул. Фармана Салманова и планируемая к строительству администрацией Тюменского района ул. Джанбровского образуют "Южный коридор".

По словам начальника управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области Александра Исакова, развитие "Южного коридора" необходимо для того, чтобы значительно улучшить транспортные связи существующих и новых жилых районов южной части города и пригорода. Важно разгрузить от транзитного транспорта участки автомобильных дорог со стороны Московского и Червишевского трактов, а также объездную дорогу в районе ул. Федюнинского и ул. Закалужской.

“Ежегодный рост интенсивности движения по основным федеральным трассам приводит к перегрузке Тюмени. На южном участке ТКАДа при нормативной интенсивности в 14 тысяч автомобилей в сутки, фактическая составляет уже более 60 тысяч. При этом стоит отметить, что значительным темпами растет поток транзитного транспорта. До 2022 года прирост по грузовикам был 1,5-3 % в год. Сейчас ежегодно на 15-20% таких автомобилей на наших дорогах больше", – отметил он.

Еще одним этапом по снижению нагрузки на южные участки дорог в Тюменской агломерации, станет строительство "Южного обхода", проектирование которого в настоящее время завершается и который станет частью второй объездной. Кроме того он свяжет три федеральные трассы.

"Южный обход" построят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

На совещании обсудили и планы развития дорожной инфраструктуры областного центра. В ближайшей перспективе запланировано построить и реконструировать девять объектов. Среди них строительство ул. Мельникайте от ул. Дружбы до ул. Щербаковаа; возведение транспортной развязки в створе ул. Аккумуляторной; строительство автодорожного тоннеля на пересечении с железнодорожными путями в районе железнодорожного вокзала.

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# дороги , дорожное строительство , национальный проект Инфраструктура для жизни

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