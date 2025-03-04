Регулярные богослужения начались в Спасском храме Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Спасский храм открылся для прихожан после пятилетней реконструкции в Тюмени. Само здание не использовалось по назначению почти 100 лет, сообщает информационный центр правительства региона.

Строительные работы на объекте начались еще в 2020 году. Тогда храм посетил губернатор Тюменской области Александр Моор и оценил ход реставрации.

Уже отреставрированный правительством Тюменской области храм был передан в пользование Русской православной церкви. 3 марта в нем прошла первая служба.

"И строители, и реставраторы постарались воссоздать ту красоту, которая изначально была заложена в этом храме. Сегодня – особый день – первый день Великого поста. Следующие три дня в 18 часов в храме будет читаться особый покаянный канон преподобного Андрея Критского. Приглашаем в храм всех прихожан", – сказал настоятель храма протоиерей Михаил Безукладников.

Сейчас для совершения литургии в храм изготавливаются престол и временный иконостас.