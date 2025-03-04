216 молодых специалистов трудоустроились после стажировки на предприятиях Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

216 молодых специалистов нашли работу после стажировки на предприятиях Тюменской области в 2024 г. В том числе 57 выпускников вузов и колледжей, сообщает департамент труда и занятости населения.

Региональная программа поддержки действует с 2013 года. Ежегодно около 300 молодых специалистов трудоустраиваются в рамках стажировки, получают свой первый опыт.

Такие стажировки доступны выпускникам высших и средних профессиональных учебных заведений, а также жителям Тюменской области, которые ищут работу в течении трех лет после получения документа об образовании и студентам, имеющим ходатайства от образовательных учреждений.

Продолжительность стажировки не превышает три месяца. Участие в программе учитывается в общем трудовом стаже и оформляется в трудовой книжке стажера. Им выплачивают заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Проконсультироваться можно в Кадровом центре "Работа России" Тюменской области по месту проживания.