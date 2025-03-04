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Тюменский форум "Мой бизнес. Я – самозанятый" пройдет в Тюмени в сентябре

Общество, 17:32 04 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

II Форум "Мой бизнес. Я – самозанятый" состоится в Тюмени в сентябре. В этот раз его проведут в выходной день, точная дата станет известна ближе к событию.

Об этом сообщила руководитель центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяна Багишева на презентации ключевых событий региона 4 марта.

"Мы решили поменять немного программу, перенести событие с буднего дня на выходной. Так мы полностью обеспечим трафик, будет больше покупателей. Помимо большой ярмарки от ремесленных мастеров, событие включает еще и нетворкинг, общение, продажи", - добавила она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, первый форум состоялся в декабре 2024 года. В нем приняли участие около 500 представителей 26 муниципалитетов региона. Всего действовало девять площадок, в том числе нетворкинг, трансформационные игры, бизнес-наставничество и ярмарка. Свои товары и услуги представили 100 самозанятых и индивидуальных предпринимателей региона. Также 23 участника получили первую премию самозанятых Тюменской области.

Добавим, чтобы оформить самозанятость, нужно прийти в центр "Мой бизнес", представительства которого открыты по всему региону. Сотрудники помогут упаковать бизнес-идею начинающему предпринимателю бесплатно.

Виктория Макарова

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# Мой бизнес , самозанятые

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