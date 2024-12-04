23 жителя региона получили первую премию самозанятых Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23 жителя региона получили первую премию самозанятых Тюменской области на форуме "Мой бизнес. Я – самозанятый", который проходит в Выставочном зале 4 декабря. Среди награждаемых – мастера из Тюмени, Голышманово, Нижней Тавды, Упорово и других населенных пунктов.

"Пять лет назад был принят закон о статусе самозанятых. И за это время он показал свою эффективность и жизнеспособность. Цифры говорят сами за себя – в Тюмени около 80 тысяч человек уже работает в таком формате. Это смелые и решительные люди. Администрация города оказывала и будет оказывать помощь всем самозанятым, кто обратится к нам. Будь это имущественная в части понижающей ставки по аренде либо возможность участия в муниципальных грантах. Мы заинтересованы в том, чтобы вы развивались, чтобы вас становилось больше", – обратился к гостям глава Тюмени Максим Афанасьев.

Лучших отметили в 22 номинациях. Дипломы и подарки от партнёров получили представители креативных индустрий, ремёсел, бьюти-сферы, спорта, IT, экологии и других направлений. Руководитель регионального центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева рассказала корреспонденту "Тюменской линии", что при выборе победителя они смотрели на разные факторы.

"Нас интересовало, насколько самозанятый активно себя продвигает, растет ли у него объем продаж. То есть насколько он живет своим бизнесом и продвигает его, потому что есть люди, которые живут в муниципальных образованиях и что-то производят как ремесленники, что-то изготавливают и продают, но для них это больше хобби. А есть примеры, когда человек создает продукт, настроен продвигать его, хочет расти в своем бизнесе, масштабироваться. Безусловно, такие номинанты у нас были в приоритете", - пояснила она.

Одним из победителей стал основатель центра "ДобраБаня" Александр Ларионов. В Тюменской области его знают как самого душевного банщика. Он совместно со своей командой развивает данное направление в регионе.

"К примеру, столицей бани считается Санкт-Петербург и Казань, но сейчас большими совместными усилиями получилось сделать так, что Тюмень становится столицей банного ремесла. Что касается премии, то на самом деле приятно видеть, что тебя и твой труд замечают, видят вклад, который мы делаем. Конечно, это еще больше вдохновляет на новые дела в своем направлении", - поделился Александр Ларионов.

Напомним, в форуме "Мой бизнес. Я – самозанятый" принимают участие около 500 человек из 26 муниципалитетов Тюменской области. Всего действует девять площадок: нетворкинг, трансформационные игры, бизнес-наставничество, а также ярмарка. Свои товары и услуги на ярмарке представляют 100 самозанятых и индивидуальных предпринимателей региона.

Всего Тюменской области зарегистрировано более 144 тыс. самозанятых. Наиболее популярными отраслями стали услуги, изделия ручной работы и преподавание.

Виктория Макарова