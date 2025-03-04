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Тюменским предпринимателям презентовали ключевые события 2025 года

Экономика, 15:21 04 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентацию ключевых событий региона и планов работы тюменского реготделения "Опора России" провели для тюменских предпринимателей в мультицентре "Контора пароходства" 4 марта. События ориентированы как на опытное бизнес-сообщество, так и на новичков.

"Опора" - это школа, где есть постоянная возможность профессионально развиваться. Многие думают, что бизнесмены нацелены только на то, чтобы зарабатывать деньги. А мы с вами знаем, чтобы извлечь выгоду, надо придумать бизнес, поискать варианты, собрать команду и много всего еще, и только потом уже получить прибыль. Уверен, чем больше нас будет нас в одной связке, тем больше будет успешных проектов, тем еще более конкурентоспособными они станут", - подчеркнул первый вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уже в марте запланировано проведение курса "Приключение", круглого стола по развитию предпринимательского образования, заседания совета "Опоры России" в Заводоуковске, а также неформального события для участников отделения, где наградят лучших организаторов событий. С 25 по 29 марта тюменцев приглашают на Slet в Сочи, а в апреле - на Тюменскую школу креативных индустрий.

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Кроме этого, в течение года состоится СУП, ярмарка инвестиций, акселератор креативных индустрий, единый день консультаций, форум КПД, фестиваль "Джем" и многое другое.

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"Ждем всех на летний фестиваль "Джем" с 28 июня по 31 августа на пешеходной улице Дзержинского. В этом году вы также увидите здесь ярмарку, мастер-классы для детей и взрослых, концерты. Важная составляющая нашего мероприятия - показать предпринимательство как профессию, что она важна и ценна для общества. То есть каждый может прийти и примерить на себя образ бизнесмена", - рассказала председатель комитета по развитию женского предпринимательства в Тюмени Наталья Паденко.

Отметим, что в прошлом году региональное отделение "Опоры России" провело более 1,5 тыс. мероприятий в Тюменской области. Жители побывали на бизнес-инкубаторах, питчингах, слетах, презентациях, фестивалях и акселераторах.

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Виктория Макарова

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# Опора России , предприниматели , Эдуард Омаров

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