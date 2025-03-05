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Тюменского железнодорожника подозревают в подделке гостиничных чеков

Происшествия, 13:20 05 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

32-летнего машиниста эксплуатационного локомотивного депо подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба Тюменского линейного отделения МВД России на транспорте.

Расследование дела завершено и направлено в Калининский мировой суд города Тюмени для рассмотрения по существу.

Из материалов дела следует, что машинист в конце мая 2024 года предоставил в бухгалтерию организации фиктивные авансовые отчеты для компенсации оплаты проживания на период командировки с 12 апреля по 26 мая 2024 года. Согласно предоставленным документам бухгалтерия перечислила работнику компенсацию в размере 197 тыс. 400 рублей, сообщает пресс-служба отделения.

"В рамках оперативных мероприятий сотрудники линейного отдела направили авансовые отчеты на экспертизу и выехали в город Пермь для проверки адреса, указанного в документах. В результате оперативники выяснили, что по факту мужчина не проживал по указанному в отчетах адресу, а снимал другое жилое помещение, за которое заплатил 72 тыс. 500 рублей. Разницу в размере 124 тыс. 900 рублей железнодорожник присвоил себе", - отмечено в сообщении.

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# мошенничество , суд

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