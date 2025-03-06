Тюменские почтовые отделения изменят график работы в связи с 8 Марта

| Фото: УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

График работы почтовых отделений в Тюменской области изменится в связи с 8 марта. Праздничный день станет выходным для всех отделений Почты России, сообщили в пресс-службе УФПС региона.

7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.