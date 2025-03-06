  • 6 марта 20256.03.2025четверг
  • В Тюмени -7..-9 С 1 м/с ветер северо-западный

Тюменские почтовые отделения изменят график работы в связи с 8 Марта

Общество, 19:30 06 марта 2025

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

График работы почтовых отделений в Тюменской области изменится в связи с 8 марта. Праздничный день станет выходным для всех отделений Почты России, сообщили в пресс-службе УФПС региона.

7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Почта России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:03 06.03.2025Водителей предупреждают о сложных погодных условиях на трассе в Тобольском районе
19:42 06.03.2025Рустам Сайфуллин дал напутствие тюменским ветеранам СВО перед соревноаниями в Югре
19:30 06.03.2025Тюменские почтовые отделения изменят график работы в связи с 8 Марта
19:18 06.03.2025Нижнетавдинцы отправили сруб для участников спецоперации

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора